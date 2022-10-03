Мария Шарапова — о карьере: мне потребовались годы, чтобы привыкнуть к социальным сетям

Победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала, насколько сложно ей было освоиться в социальных сетях, и высказалась о Web3.

«Мы хотим позволить женщинам иметь пространство, где они смогут экспериментировать с Web3. Например, мне было 17 лет, когда я выиграла свой первый турнир «Большого шлема», и социальные сети никоим образом не были частью этого опыта. Мне потребовались годы, чтобы привыкнуть к социальным сетям с течением времени. Я думаю, что Web3 — это область, в которой нужно учиться и расти», — цитирует Шарапову Sportskeeda.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.