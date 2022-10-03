Радукану рассказала о своих предпочтениях в одежде на показе мод в Париже

Британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём выборе одежды.

«Мне нравится носить что-то довольно повседневное и удобное, например, вязаный джемпер и расклешённые джинсы. Но когда у меня есть возможность пойти на такие мероприятия, я получаю больше удовольствия, наряжаясь и пробуя разные стили. Мне посчастливилось носить красивые платья от Dior», — цитирует Радукану Vogue.

Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. На данный момент она является 66-й ракеткой мира.