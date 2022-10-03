Екатерина Александрова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча в Остраве

Сегодня, 3 октября, российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) встретится с белоруской Викторией Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча начнётся не ранее 14:45 и пройдёт на стадионе «Остравар Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерины Александровой и Виктории Азаренко.

По личным встречам Виктория ведёт со счётом 3-0. Белоруска выигрывала на Уимблдоне-2018, в Мадриде-2021 и в Майами-2022, причём последний матч завершился на решающем тай-брейке. Интересно, что все поединки состоялись на ранних стадиях турниров, в первом либо втором круге.