Екатерина Александрова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча в Остраве
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Сегодня, 3 октября, российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) встретится с белоруской Викторией Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча начнётся не ранее 14:45 и пройдёт на стадионе «Остравар Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерины Александровой и Виктории Азаренко.
По личным встречам Виктория ведёт со счётом 3-0. Белоруска выигрывала на Уимблдоне-2018, в Мадриде-2021 и в Майами-2022, причём последний матч завершился на решающем тай-брейке. Интересно, что все поединки состоялись на ранних стадиях турниров, в первом либо втором круге.
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