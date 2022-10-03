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Рублёв — о словах Баха: это хоть какой-то выбор. На Уимблдоне даже такого условия не дали

Рублёв — о словах Баха: это хоть какой-то выбор. На Уимблдоне даже такого условия не дали
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Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о словах главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее Бах призвал допустить к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«На Уимблдоне не предлагали что-то подписывать. Нам даже такого условия не дали. Нам по-хорошему сказали, что мы в пролёте, и неважно, что мы хотим сделать и как хотим помочь. Сказали, что мы в пролёте, потому что так вот выгодно. Что касается высказывания Баха — мне кажется, что это хоть какой-то выбор. Каждый спортсмен сам для себя делает выбор, исходя из своей ситуации и возможностей. Как по мне, лучше какой-то выбор, чем ничего», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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