Джокович – о пропуске ТБШ из-за вакцинации: остаюсь верен вещам, в которые верю

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) рассказал, что думает о пропуске турниров «Большого шлема» из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
«Я остаюсь верен своим ценностям и вещам, в которые верю. Пропуск двух турниров «Большого шлема» из-за отказа вакцинроваться? Да. Это то, что есть. Я возьму на себя последствия этого, но останусь верным тому, во что верю», — приводит слова Джоковича I24news.
Джокович пропустил Открытый чемипионат США из-за того, что правительство страны запрещает въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Открытый чемпионат Австралии серб скандально пропустил из-за путаниц с визой и медотводом теннисиста, который прилетел на Зелёный континент, но в итоге был депортирован из страны. Уимблдон Джокович выиграл, а на «Ролан Гаррос» дошёл до четвертьфинала.
- 3 октября 2022
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