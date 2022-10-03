Карлос Алькарас рассказал, как изменилась его цель на сезон

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас поделился целями на конец сезона, признавшись, что не ожидал стать первой ракеткой мира в таком раннем возрасте.
«Кажется, я говорил в начале года, что моя цель — закончить сезон в топ-15 рейтинга. И теперь я первая ракетка мира. С сегодняшнего дня и до конца года у меня несколько хороших турниров. Моя цель — показать себя на этих турнирах с лучшей стороны, завершив год в статусе первого номера. Я никогда не думал, что стану № 1 так быстро», — сказал Алькарас в интервью пресс-службе АТР.
После этой победы на Открытом чемпионате США Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
- 3 октября 2022
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