Серена Уильямс выложила милое селфи со своей пятилетней дочкой. Фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 41-летняя спортсменка выложила селфи, на котором помимо неё изображена её пятилетняя дочь по имени Олимпия.
Фото: из личного архива серены уильямс
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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