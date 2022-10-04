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Серена Уильямс выложила милое селфи со своей пятилетней дочкой. Фото

Серена Уильямс выложила милое селфи со своей пятилетней дочкой. Фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 41-летняя спортсменка выложила селфи, на котором помимо неё изображена её пятилетняя дочь по имени Олимпия.

Фото: из личного архива серены уильямс

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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