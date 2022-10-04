Хачанов прокомментировал победу над Кресси на турнире в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан) над американцем Максимом Кресси (6:4, 7:6 (7:3)).
«Нечасто приходится играть с таким соперником, особенно в нынешнее время, который с приёма идёт к сетке, подаёт две первые подачи. То есть не было какого-то ритма в игре, но в принципе я готовился к этому. Мы, наверное, сыграли шесть розыгрышей за весь матч, и то на моей подаче, чему я в принципе был рад, потому что хотя бы какой-то появлялся ритм и интенсивность.
Игра с таким соперником всегда является особой. Надо готовиться, настраиваться к тому, что, скорее всего, будешь играть тай-брейки. Если получится выиграть без этого, то здорово. Но очень рад, что выдалась концовка на тай-брейке, особенно последние три очка, когда смог принять мяч и сделать красивые обводки», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
Во втором круге соперником Карена Хачанова станет победитель противостояния Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч состоится завтра, 5 октября.
Соболенко тренируется с Хачановым на траве.
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