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Карен Хачанов победил Максима Кресси и вышел во второй круг в Астане

Карен Хачанов победил Максима Кресси и вышел во второй круг в Астане
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель США Максим Кресси. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, обыграл Кресси (32) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Хачанов выполнил семь подач навылет и допустил три двойные ошибки. Россиянин использовал один брейк-пойнт из двух (процент реализации составил 50%). На счету Кресси девять эйсов и семь ошибок на подаче. Он не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге соперником Карена Хачанова станет победитель противостояния Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч состоится завтра, 5 октября.

Турнирная сетка
Астана. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 08:10 МСК
Максим Кресси
32
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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