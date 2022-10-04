Карен Хачанов победил Максима Кресси и вышел во второй круг в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель США Максим Кресси. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, обыграл Кресси (32) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Хачанов выполнил семь подач навылет и допустил три двойные ошибки. Россиянин использовал один брейк-пойнт из двух (процент реализации составил 50%). На счету Кресси девять эйсов и семь ошибок на подаче. Он не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге соперником Карена Хачанова станет победитель противостояния Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч состоится завтра, 5 октября.