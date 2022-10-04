Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнире в Астане

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что думает о шансах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнире в Астане. Медведев в первом круге сыграет с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом; Рублёв в первом раунде обыграл серба Ласло Джере.
«Этот турнир в Казахстане какой-то нереальный. Уровень турнира «Большого шлема», если убрать из него первые 2-3 тура. Если сравнить сетки друг с другом и показать кому-то, все скажут, что это оба турниры «Большого шлема». Невероятно то, что происходит. Там такие игроки – мама родная! На этом турнире любой игрок может что-то сделать. Сказать, что у Рублёва нет шансов выиграть турнир, я не могу. У него есть шансы, но не такие большие, как у Джоковича, который раскочегарился и выиграл турнир.
Шансы Медведева? Давайте посмотрим, как он проведёт матч. Последний матч с Вавринкой он сыграл слабо.
Очередное поражение Карацева? Он растерял уверенность. На сегодняшний день порой он может сыграть здорово, но нет уверенности. А она приходит с победами», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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