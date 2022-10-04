Третья ракета мира Каспер Рууд не сумел выйти во второй круг турнира в Токио

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Испании Хауме Мунару (58-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 36 минут.



Мунар оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:3. Испанец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Рууд выполнил также два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти.



В следующем круге соревнований в Токио Хауме Мунар встретится со своим соотечественником Педро Мартинесом-Портеро. Матч состоится завтра, 5 октября.