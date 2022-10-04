Карлос Алькарас впервые за 62 матча не выиграл ни одного сета
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Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), где его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP), впервые за 62 матча не взял ни одного сета. Это его первое сухое поражение за 11 месяцев.
Несмотря на это, Алькарас остаётся как лидером рейтинга ATP, так и лидером Чемпионской гонки ATP. В обоих списках его ближайшим преследователем является другой испанец, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.
Что касается Гоффена, то во втором круге турнира в Астане он сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.
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