Анна Блинкова не сумела выйти во второй раунд турнира в Остраве

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 137-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти во второй круг хардового турнира WTA-500 в Остраве (Чехия), уступив американке Кэти Макнелли (151-е место в рейтинге WTA).



Макнелли одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и не одного реализованного брейк-пойнта из двух. Макнелли один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.



Во втором круге Кэти Макнелли встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).



Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил € 611 210.