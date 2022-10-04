Анна Блинкова не сумела выйти во второй раунд турнира в Остраве
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 137-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти во второй круг хардового турнира WTA-500 в Остраве (Чехия), уступив американке Кэти Макнелли (151-е место в рейтинге WTA).
Макнелли одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и не одного реализованного брейк-пойнта из двух. Макнелли один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге Кэти Макнелли встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Турнир проходит с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнования составил € 611 210.
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