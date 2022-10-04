Карлос Алькарас опубликовал пост после неожиданного поражения в первом круге в Астане

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), где его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP), опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Алькарас проиграл Гоффену со счётом 5:7, 3:6.

«Конечно, это не тот результат, которого я хотел. Надо продолжать работу! Спасибо за поддержку, Астана!» — написал Карлос.

Напомним, Карлос Алькарас впервые за 62 матча не взял ни одного сета. Это его первое сухое поражение за 11 месяцев. Несмотря на это, Алькарас остаётся как лидером рейтинга ATP, так и лидером Чемпионской гонки ATP. В обоих списках его ближайшим преследователем является другой испанец, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

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