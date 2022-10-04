Циципас: Федерер был идеалом, всё, к чему он прикасался, превращалось в золото

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об эмоциях, которые испытывал во время прощального матча 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера — 2022.
«Мне очень приятно было находиться рядом с ним и быть частью его мероприятия. У него очень замечательная карьера. Конечно, он огромная часть нашего спорта. Для меня это был очень эмоциональный момент — не только во время турнира, но и спустя несколько дней, я долго переживал это. Очень благодарен ему за эту возможность — если бы не Роджер, то я, возможно, никогда не стал бы играть в теннис.
Счастлив, что внёс свою лепту в Кубок Лэйвера. Роджер вдохновлял и мотивировал меня, придал мне хорошую уверенность. Он всегда помогал, поддерживал меня во всём. Он был идеалом, всё, к чему он прикасался, превращалось в золото», — сказал Циципас на пресс-конференции.
Стефанос Циципас играет в аэрохоккей:
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