Бублик: люди ошибочно полагают, что я горжусь своими словами на корте. Зачастую мне стыдно

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик ответил, подавляет ли он свои эмоции на турнире в Астане (Казахстан) из-за того, что на его матчи ходит много детей, понимающих русскую речь.

«Про эмоциональность вы имеете в виду мои «красноречивые» слова? Слушайте, несмотря на какие-то слухи и комментарии, многие люди ошибочно полагают, что я горжусь тем, что так делаю. На самом деле нет, мне зачастую стыдно. То, что я говорю на корте – мне это не нравится.

Для меня это борьба ежедневная. В тяжёлые моменты матча, когда ты там, когда на тебя смотрят 10-20 тысяч человек, а сколько ещё смотрят по телевизору… И ты не осознаёшь. Я готовлюсь к этому, выхожу туда и нахожусь в пространстве. Иногда между розыгрышами даже в состоянии аффекта и не думаю о том, что это даст такую реакцию в мире, что сидят дети. Так как я сейчас сам отец, в глубине души понимаю, что если бы пришёл на корт с ребёнком и услышал бы то, что я говорю, то я бы, наверное, улыбнулся и забрал бы ребёнка с матча. А играя здесь, дома, я хочу быть примером. Считаю, что мы должны учиться на своих ошибках, а мои ошибки, к сожалению, запоминаются очень хорошо на миллионную аудиторию. Со временем я постараюсь не выдавать то, что я обычно выдаю. Но, знаете, матч на матч не приходится. Поэтому для меня это большая работа», — приводит слова Бублика пресс-служба турнира в Астане.