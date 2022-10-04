В ФТР прокомментировали победу Медведева в первом круге турнира в Астане

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
«Хорошая игра для первого круга. Турнир — сверхсильный. Мы видим на примерах фаворитов, что здесь любой соперник играет по максимуму. Медведев сыграл хорошо, выиграл на классе. Дальше каждый матч будет серьёзным», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
- 4 октября 2022
-
20:05
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
18:27
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
17:03
-
16:48
-
16:39
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47
-
12:26
-
12:16
-
11:53
-
11:37