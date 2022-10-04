В ФТР прокомментировали победу Медведева в первом круге турнира в Астане

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

«Хорошая игра для первого круга. Турнир — сверхсильный. Мы видим на примерах фаворитов, что здесь любой соперник играет по максимуму. Медведев сыграл хорошо, выиграл на классе. Дальше каждый матч будет серьёзным», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем матча Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).