Даниил Медведев рассказал, чем занимался после поражения на US Open — 2022

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, над каким элементом игры работал наиболее усердно после поражения в 1/8 финала US Open – 2022 от австралийца Ника Кирьоса.

«На самом деле, тяжело ответить, потому что мы с тренером в каком-то смысле стараемся работать над всем.

После US Open я неделю отдыхал, потому что это тоже иногда нужно делать во время сезона. Потом у меня была неделя подготовки к Метцу, чего, в принципе, достаточно. Мы старались работать над разными ударами на задней линии. В итоге в Метце вообще не знаю, что случилось: расклеилась подача, куча двойных ошибок. В общем, ужасно подавал. Поэтому перед Казахстаном, уже начиная во Франции, решили больше работать над подачей.

Теннис такая игра, что всё движется: что-то лучше, что-то хуже в один момент. Сейчас я, допустим, круто подавал. Надеюсь, весь турнир будет так. Может, через две недели надо будет опять над ударом справа или слева работать. Поэтому просто идёт такая работа с тренером постоянная: что в данный конкретный момент, как мы считаем, нужно больше потренировать. Допустим, перед Казахстаном была подача. Надеюсь, подам здесь много эйсов», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира в Астане (Казахстан).