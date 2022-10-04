Ник Кирьос прокомментировал уверенную победу на старте турнира в Токио

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал уверенный старт на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче первого круга Кирьос обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена со счётом 6:3, 6:1.

«Я играл очень уверенно. Начал немного медленно, но я мало играю, поэтому трудно сразу же вернуться в соревновательный ритм. Но как только я взял первый гейм на своей подаче, то снова обрёл форму и очень хорошо заиграл.

Корт тут явно быстрее по сравнению с обычными хардовыми турнирами. Если честно, я не жалуюсь. Парням с мощной подачей и тем, кто любит рано встречать мяч и играет плоским бэкхендом, такое покрытие подходит. За таким теннисом интересно наблюдать: агрессивная игра, выходы к сетке, мощные подачи. Я думаю, что именно такой теннис нравится болельщикам. Корт, пожалуй, побыстрее, чем обычно, но мне это нравится», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.