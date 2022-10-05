«Директ сейчас взорвётся». Райлли Опелка отреагировал на шикарную фотосессию Берреттини
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Американский теннисист Райлли Опелка оценил фотосессию финалиста Уимблдона 2021 года итальянца Маттео Берреттини. Ранее Берреттини принял участие в стильной фотосъёмке для испанского Esquire.
«Директ сейчас взорвётся», — написал Опелка в комментариях к соответствующему посту в социальных сетях.
«Напомню всем, что в первую очередь он профессиональный теннисист», — добавил один из подписчиков в комментариях.
В текущем сезоне Маттео Берреттини выиграл два травяных турнира — в Лондоне (Великобритания) и Штутгарте (Германия). Сейчас он готовится выступить на домашнем турнире ATP-250 во Флоренции, который пройдёт с 10 по 16 октября.
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