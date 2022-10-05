Крис Эверт высказалась о Штеффи Граф
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Крис Эверт поделилась мнением о достижениях 22-кратной победительницы мэйджоров немки Штеффи Граф.
«Недостаточно внимания уделяется Штеффи. Она была безжалостна в своей силовой игре, в своём движении, в своей ментальной силе, в своей конкурентоспособности. Повторить завоевание «Золотого шлема» будет практически невозможно… И она добилась этого с присущей ей фирменной скромностью…» — написала Эверт на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Штеффи Граф четырежды побеждала на Australian Open, шесть раз — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне, пять — на Открытом чемпионате США.
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