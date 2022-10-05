Директор Australian Open ответил на вопрос, сыграет ли Новак Джокович на турнире
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Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли ответил на вопрос, сыграет ли на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.
«Мы работаем над тем, чтобы вернулись все лучшие игроки», — приводит слова чиновника австралийское издание WAtoday.
Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.
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