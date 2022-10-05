Рублёв объяснил, почему решил сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв объяснил, почему решил принять участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря.

«Да, я приму участие в этом турнире. Это не должно помешать моему основному расписанию и плану. Турнир пройдёт как раз перед началом нового сезона. Хочется просто сыграть классные матчи с крутыми игроками, потому что туда приезжают всегда теннисисты топ-уровня. Плюс там хорошая организация — ты приезжаешь на три дня, классно проводишь время, тебе ещё и платят хорошо. Организация действительно там на высшем уровне.

Ну и, конечно, это возможность сыграть с топ-игроками. До этого я встречался там с Шаповаловым, Марреем, Баутиста-Агутом. Надаль и Джокович часто туда приезжают. Игра с такими теннисистами перед началом сезона придаёт уверенности. Можно оценить форму после предсезонной подготовки», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.



Андрей Рублёв является действующим победителем этого турнира. Также в соревновании примут участие первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и третий номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США.