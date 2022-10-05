Новак Джокович прокомментировал разгромную победу в первом круге в Астане

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал победу со счётом 6:1, 6:1 над чилийцем Кристьяном Гарином в первом круге турнира в Астане (Казахстан).

«Отличное выступление — от начала до конца. Играть на новом турнире, в иных условиях — это никогда не бывает легко. Конечно, хочется понять, как адаптироваться, но я сделал это идеально. Очень хорошо играл, как могу. Я воспользовался всеми возможностями, которые у меня были.

Мне повезло, что на протяжении всей карьеры я умел быстро подстраиваться под условия и покрытие. Это сильно помогает мне, а победы в турнирах изменяют ментальность, в отличие от поражений в полуфиналах. Перед этим турниром я чувствовал уверенность, мотивацию. Это тоже помогло быстро адаптироваться», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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