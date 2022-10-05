Новак Джокович обратился к болельщикам в Астане на русском и казахском языках

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович обратился к болельщикам, пришедшим на его первый матч на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), на русском и казахском языках.

«Привет, Казахстан. Я очень рад здесь быть. Спасибо за поддержку», — сказал Джокович в начале своей речи на корте.

«Спасибо! Я люблю вас. Рахмет», — добавил серб в конце. Остальную часть речь Новак произнёс на английском языке.

Напомним, в матче первого круга Джокович (4) одержал разгромную победу над представителем Чили Кристьяном Гарином со счётом 6:1, 6:1. Бывшая первая ракетка мира выиграл 88% мячей на второй подаче.

Во втором круге соперником Джоковича станет нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп.