Стефанос Циципас прокомментировал непростую победу во втором круге турнира в Астане

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче второго круга Циципас (3) одержал непростую победу над 19-летним представителем Италии Лукой Нарди (Q) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
«Он теннисист, который может очень хорошо заиграть в будущем. Меня впечатлил его уровень, и ему удалось поддерживать его весь матч. В его игре нет провалов. Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове. Он усложнил мне жизнь», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 7).
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