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Карен Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и может сыграть с Джоковичем в Астане

Карен Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и может сыграть с Джоковичем в Астане
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан). Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (14). Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Карен победил со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Хачанов пять раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Он реализовал четыре брейк-пойнта из семи (57%). У Чилича 10 эйсов, пять ошибок на подаче и только три использованных брейк-пойнта из 15 (20%).

В четвертьфинале турнира в Астане соперником Карена Хачанова станет либо 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, либо голландец Ботик ван де Зандсхулп.

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Карен Хачанов прокомментировал волевую победу над Марином Чиличем и выход в 1/4 в Астане
Турнирная сетка
Астана. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 09:10 МСК
Марин Чилич
14
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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