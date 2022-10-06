Карен Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и может сыграть с Джоковичем в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан). Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (14). Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Карен победил со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.
Хачанов пять раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Он реализовал четыре брейк-пойнта из семи (57%). У Чилича 10 эйсов, пять ошибок на подаче и только три использованных брейк-пойнта из 15 (20%).
В четвертьфинале турнира в Астане соперником Карена Хачанова станет либо 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, либо голландец Ботик ван де Зандсхулп.
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