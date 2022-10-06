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Медведев легко обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Медведев легко обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан), обыграв финна Эмиля Руусувуори.

Медведев одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Руусувуори один эйс, две двойные ошибки, один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл россиянина Павла Котова (LL).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 16:45 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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