Медведев легко обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан), обыграв финна Эмиля Руусувуори.

Медведев одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Руусувуори один эйс, две двойные ошибки, один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл россиянина Павла Котова (LL).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.