Тройка россиян в 1/4 финала Астаны! Медведев вышел на самого неудобного соперника

Новый турнир ATP-500 в Астане в самом разгаре. В первом же круге прогремело сразу несколько сенсаций – снялся итальянец Янник Синнер (шестой номер), сошли с дистанции Феликс Оже-Альяссим (8), россияне Аслан Карацев и Александр Шевченко (Q), но больше всех удивил первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас, который не сумел на старте справиться с лаки-лузером Давидом Гоффеном. Зато не испытали проблем экс первые ракетки мира Новак Джокович (4) из Сербии и россиянин Даниил Медведев (2).

В четверг приятно удивил поклонников российского тенниса Карен Хачанов, который в рамках второго круга за 2,5 часа одержал волевую победу над чемпионом US Open – 2014 Марином Чиличем (9) из Хорватии. Соперники в этом сезоне встретились уже в четвёртый раз, и предыдущий матч в рамках «Мастерса» в Монреале выиграл хорват. Но сейчас Карену удалось сравнять общий счёт в их противостоянии – 3–3. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» высоко оценил успех Хачанова: «Молодец Карен. Очень хороший результат, он действительно сейчас в хорошей форме. Почувствовал уверенность, теперь для него всё складывается удачно именно по игре. Он хорошо и уверенно играет, обыгрывает сильных соперников. Впереди несколько сильных турниров в этом сезоне. Желаю Карену удачи».

А соперник Хачанова по 1/4 финала определялся в матче Новак Джокович (4) – Ботик ван де Зандсхулп. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ранее никогда не встречался с этим соперником из Нидерландов, но данный факт никак не помешал именитому сербу за 1 час 11 минут оформить уверенную победу – 6:3, 6:1. Теперь в пятницу Джокович проэкзаменует Карена Хачанова, причём это будет уже третья встреча этих теннисистов за сезон. В Дубае и Белграде победу праздновал Новак. Но вообще в активе Хачанова есть успех в матче с именитым соперником – Карен победил Джоковича в финале Парижа-2018.

Ещё один россиянин – Андрей Рублёв (5) пока успешно продвигается по сетке. В первом круге он уверенно справился с квалифаером из Сербии Ласло Джере, а потом поквитался с обидчиком Аслана Карацева по стартовому раунду – китайцем Чжан Чжичжэнем (Q). Дальше по сетке Андрей выходил на Карлоса Алькараса (1), но после сенсационного поражения испанского вундеркинда в первом же круге на его месте в четвертьфинале Астаны оказался француз Адриан Маннарино. Теннисисты до этого встречались дважды, причём исключительно в рамках Кубка Кремля, и обменялись на них победами – в финале-2019 первенствовал Андрей, а во втором круге розыгрыша-2021 Маннарино взял реванш. И вот теперь в пятницу в Астане пройдёт их третий очный поединок. Что касается Павла Котова, который в сетке казахстанского турнира оказался в статусе лаки-лузера, то после победы на старте над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной россиянин во втором круге уступил ещё одному представителю Испании – Роберто Баутиста-Агуту.

Бывший лидер мирового рейтинга Даниил Медведев (2) довольно легко справился со своим стартовым соперником Альбертом Рамос-Виньоласом и вышел во втором круге на финна Эмиля Руусувуори. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Сейчас 23-летний Эмиль занимает 53-е место в рейтинге ATP, а лучшей его позицией была 42-я. Титулов на счету Руусувуори пока нет, но он уже один раз добирался до финала – в Пуне-2022. Отметим, что в активе финна есть две победы над действующими игроками топ-10 – над Домиником Тимом в Кубке Дэвиса – 2019 и Александром Зверевым в Майами-2021.

В матче с Руусувуори россиянин Медведев выглядел спокойным и уверенным. Подача у Даниила шла хорошо, особенно стабилен он был на первом мяче – 81% выигрыша первой подачи за матч. В первом же гейме поединка Медведев сделал брейк и преимущества своего не упустил до самого конца партии, когда ещё раз забрал чужую подачу – 6:3. Во втором сете Даниил снова повёл 2:0, но на этот раз финн добился обратного брейка и выровнял счёт – 2:2. Россиянина это ничуть не смутило, и он выиграл четыре оставшихся гейма – 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Так Даниил Медведев довольно легко добрался до 1/4 финала турнира в Астане, но дальше ему предстоит встреча со своим «самым неудобным соперником», как он назвал испанца Роберто Баутиста-Агута в начале года. Счёт встреч сейчас у них 1–4 не в пользу россиянина. Причём Медведев проиграл первые три поединка, впервые справился с Роберто только этим летом на траве в Галле, но через несколько дней снова уступил – уже на Мальорке. Как будет в их шестом поединке – узнаем совсем скоро, в пятницу, 7 октября.