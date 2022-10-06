Янчук: Хачанов прекрасен. Он вплотную приблизился к лучшим игрокам мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре россиянина Карена Хачанова, который вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Хачанов прекрасен. Он давно готов был конкурировать по мастерству с ветеранами, поэтому и начались победы, они знаковые. Это говорит о том, что он обрёл должную уверенность и приблизился вплотную к лучшим игрокам мира. Это своего рода заявка и признание мастерства. Он не просто неопытный или дерзкий, кто стучится наверх, он уже там, наверху, но пробивает себе дорогу с основаниями, уверенностью. Хорошая победа, он может и дальше побеждать больших игроков.



Заявка на топ-5? Да. Он немного отстал от Медведева и Рублёва, но сейчас похоже, что он пытается к ним приблизиться, и не без оснований. Временами у него это получается», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.