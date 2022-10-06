Даниил Медведев — о планах на конец сезона: хотелось бы закрепиться на первой строчке

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о своих целях на конец сезона.
«Я собираюсь ещё три турнира играть, а если попаду в Турин, то ещё и четвёртый. Чем больше очков, тем лучше. Тогда будет много побед подряд. Конечно, хотелось бы закрепиться на первой строчке, но для этого надо лучше играть на ТБШ, чем я сыграл в этом году. Вообще, не скажу, что я испытывал колоссальное давление, будучи первым. Могли и соперники больше настраиваться, может быть. Но какая им разница, Медведев на четвёртой или на первой. Они что, выиграть у меня не хотят? Поэтому тяжело сказать: давление, которое я сам на себя накладываю, будет всегда. Стараюсь не перебарщивать с этим, иначе тяжело играть будет. Но всегда хочу быть лучшим, поэтому неважно, на какой на данный момент нахожусь строчке. Всё, что случилось, — опыт. Надеюсь, с ним я могу расти и играть лучше», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
- 6 октября 2022
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