Янчук: меня Медведев не удивит никакой победой. Он неслучайно был первой ракеткой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре россиянина Даниила Медведева, который вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Медведев никакой победой лично меня не может удивить. Он может выиграть у каждого. Неслучайно он долгое время был первой ракеткой мира. Хоть на тот момент это не соответствовало действительности, он приходил в себя. Но сейчас он вернулся и отдельно взятые матчи может сыграть на высоком уровне и победить любого. Для него нет препятствий, это закономерно. Хотелось бы, чтобы он стабильно мог продолжать выступать на таком же высоком уровне», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В матче второго круга Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.