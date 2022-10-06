Новак Джокович подарил свою футболку девятилетнему теннисисту после матча в Астане
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после матча второго круга хардового турнира ATP в Астане (Казахстан) подарил футболку девятилетнему болельщику.
Мальчик Аблай профессионально занимается теннисом в Федерации тенниса Казахстана. Осенью он поедет на турнир серии «Мастерс» в Испанию, в академию Надаля.
Новак Джокович во втором круге обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:1 и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет россиянин Карен Хачанов. Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 7 октября.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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