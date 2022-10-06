Теннисистка из академии Надаля рассказала о том, какой Рафаэль тренер

Победительница US Open – 2022 среди девушек филиппинка Александра Эала рассказала об испанце Рафаэле Надале как о тренере.
«Он часто на корте. Он точно любит свою работу. Надаль действительно любит тренировать. Он очень напряжён, когда тренирует, конечно, он тот, у кого много знаний и опыта. Я многому у него научилась.
Он очень милый. Я сказала ему, что уверена в том, что 15 тысяч, которые я выиграла, не значат так много, как его усилия. Он сказал, что когда-то 15 тысяч были для него всем. Вы можете понять, что он действительно пришёл с самого низа и он действительно сам проложил себе путь наверх», — приводит слова Эалы Sportskeeda.
В финале Открытого чемпионата США Эала обыграла чешку Люси Гавличкову. Филиппинка также является победительницей Australian Open — 2021 и «Ролан Гаррос» — 2020 среди девушек в парном разряде.
- 6 октября 2022
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