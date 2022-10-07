Андрей Рублёв разгромил 51-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира в Астане

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал разгромную победу в четвертьфинальном матче хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 51-й номер рейтинга ATP француз Адриан Маннарино. Рублёв выиграл матч со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Рублёв четырежды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%). У Маннарино ни одного эйса и три двойные ошибки. Он не использовал свой единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша). В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).