Медведев поделился мыслями о разгромной победе над Баутиста-Агутом

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинальном матче турнира в Астане.

«Я счастлив играть в правильную игру, быть действительно твердым в решениях и делать все, что в моих силах, чтобы усложнить сопернику жизнь, и я действительно рад победить Баутиста-Агута. Я попытался всё изменить, потому что играть против Роберто непросто. Я хотел менять стили игры, для того чтобы немного удивить его, и это сработало очень хорошо», — сказал российский теннисист на корте после матча.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который в двух сетах одолел Карена Хачанова — 6:4, 6:3.