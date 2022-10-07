Александрова одолела Мартинцову и сыграет со Свёнтёк в полуфинале Остравы

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову (78-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила

Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Россиянка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.