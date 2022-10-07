Александрова одолела Мартинцову и сыграет со Свёнтёк в полуфинале Остравы

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову (78-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила
Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Россиянка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
- 8 октября 2022
-
00:33
- 7 октября 2022
-
23:32
-
22:59
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:01
-
20:46
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:32
-
19:25
-
19:25
-
19:17
-
19:15
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:25
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
17:50
-
17:39
-
17:24
-
17:17
-
16:40
-
13:55
-
13:44
-
13:15
-
12:52
-
12:29
-
12:17