Дмитриева высказалась о поражении Рублёва в полуфинале турнира ATP в Астане
Поделиться
Комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от представителя Греции Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Циципаса.
«Андрей опережал Циципаса в скорости в первой партии, поэтому у него было преимущество. Однако буквально с первых геймов второго сета подача задвоила. Хотя в первом сете у Рублёва она хорошо шла.
Постепенно преимущество переходило к Циципасу. Андрей создал такой темп, который Стефаносу был удобен, поэтому соперник россиянина не опаздывал и не ошибался. Уже в третьем сете с самого начала Рублёв отдал инициативу», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:56
-
14:21
-
14:00
-
13:31
-
12:25
-
11:52
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:01
-
10:17
-
10:06
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
09:16
-
00:33
- 7 октября 2022
-
23:32
-
22:59
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:01
-
20:46
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:32
Партнерский контент