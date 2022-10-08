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Дмитриева высказалась о поражении Рублёва в полуфинале турнира ATP в Астане

Дмитриева высказалась о поражении Рублёва в полуфинале турнира ATP в Астане
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Комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от представителя Греции Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Циципаса.

«Андрей опережал Циципаса в скорости в первой партии, поэтому у него было преимущество. Однако буквально с первых геймов второго сета подача задвоила. Хотя в первом сете у Рублёва она хорошо шла.

Постепенно преимущество переходило к Циципасу. Андрей создал такой темп, который Стефаносу был удобен, поэтому соперник россиянина не опаздывал и не ошибался. Уже в третьем сете с самого начала Рублёв отдал инициативу», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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