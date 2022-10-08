Камельзон: проиграть Джоковичу из-за травмы — не трагедия для Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем.

«Поздравляю Джоковича, хоть он и привык к поздравлениям. Новак близок к победе на двух турнирах подряд. Находится в хорошей форме — игрока номер один во всём мире. Обыграть Джоковича сегодня… Медведев был близок к этому, но как обыграть серба — не знаю. Не могу предположить, кто может у него выиграть. Пока все могут у него попробовать забрать сет, поиграть с ним до тай-брейка, но не более. Потом он так собирается, что становится хозяином победной игры — эту игру никто у него взять не может.



Проиграть Джоковичу из-за травмы — не трагедия для Медведева. Уступить Джоковичу в решающих матчах турнира, даже если нет никакой травмы, – это тоже никакая не трагедия. Джокович есть Джокович, он своего ничего не отдаёт. Травма у тебя или самая лучшая подготовка.



Медведев — молодец. Хорошо сыграл турнир, дошёл до полуфинала. Но если какое-то недомогание есть, о котором мы не знаем, это не трагедия. Сейчас посмотрим, где он будет играть дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.