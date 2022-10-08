Медведев пропустил Джоковича в финал, отказавшись играть 3-й сет! Что случилось?

Сразу два российских теннисиста пробились в полуфиналы турнира ATP-500 в Астане – Даниил Медведев (второй номер посева) и Андрей Рублёв (5). Причём Даниил смог в пятницу разгромить в пух и прах испанца Роберто Баутиста-Агута, которого сам россиянин называл своим самым неудобным соперником. Кроме двух наших ребят, в четвёрку лучших также пробились 21-кратный «шлемник» Новак Джокович (4/WC) и грек Стефанос Циципас (3). Заметим, что состав четвёрки лучших получился максимально представительным – все топ-номера посева после сенсационного вылета на старте первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

Первую полуфинальную пару составили практически ровесники – Андрей Рублёв и Стефанос Циципас, которым сейчас по 24 года. Правда, через пару недель Андрею исполнится 25. Теннисисты отлично друг друга знают ещё с юниоров – играли много раз на профессиональном уровне, и перед матчем в Астане счёт личных встреч у них был 5-4 в пользу грека с русскими корнями. Сам Стефанос так высказался о предстоящем поединке: «Да, играли с ним несколько матчей на крытом корте на харде. Он один из самых сильных и отличных игроков на этом покрытии. Но и у меня отличная игра. И в 2021-м я играл с ним на Итоговом не в лучших физических кондициях. С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться в игру. Он играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать. Какие слабости? Вам самим нужно будет посмотреть по повторам».

Как и большинство матчей между этими теннисистами, полуфинал в Астане получился очень напряжённым и упорным. Рублёв сразу же взвинтил темп и повёл с брейком – 1:0. Стефанос пытался тут же отыграться, но не получилось – 2:0. Затем и Андрей не сумел справиться с ещё одним геймом соперника – 2:1. Так с небольшим перевесом россиянин добрался до подачи на сет, отыграл два брейк-пойнта и взял первую партию – 6:4 за 44 минуты. Во втором сете теннисисты продолжили чётко контролировать свои геймы, и, когда казалось, что тай-брейк неизбежен, Циципас воспользовался ошибками соперника, добился единственного брейка и перевёл матч в решающую партию – 6:4. В концовке третьего сета удача снова улыбнулась Стефаносу – он взял подачу соперника – 5:3 и довёл дело до волевой победы – 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 10 минут.

Не менее богатая история противостояния была и у участников второго полуфинала – Новак Джокович – Даниил Медведев. Две экс первые ракетки мира встречались до Астаны уже 10 раз. Счёт личных встреч был 6-4 в пользу серба. Однако россиянин нанёс оппоненту одно из самых чувствительных поражений в его карьере в финале US Open – 2021, не позволив Джоковичу собрать в тот год сезонный «Большой шлем». Сам Новак хорошо помнит ту неудачу и на вопрос журналистов назвать самые памятные из этой десятки встреч с Медведевым лаконично ответил: «Любимый — финал Australian Open — 2021, самый нелюбимый — US Open — 2021».

К полуфиналу в Астане оба теннисиста подошли в прекрасной форме. Новак выиграл на прошлой неделе титул в Тель-Авиве и с учётом трёх поединков уже в Казахстане суммарно взял 14 сетов подряд. Что касается Медведева, то он за три матча в Астане отдал соперникам всего 11 геймов. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от этого полуфинала в Астане: «Медведев в четвертьфинале проиграл всего два гейма… Когда побеждаешь 6:1, 6:1, то тяжело сказать, что будет дальше. Но Медведев хорошо выступает в Астане. Думаю, матч Медведев — Джокович получится хорошим. Джокович соскучился по игре и по победам. В матче с Хачановым Новак сделал брейки тогда, когда нужно было. Я знаю Карена — он старался. Что касается полуфинала, представляете, какой матч будет не только для Казахстана, но и для всего мира! Полуфинал Медведев — Джокович достоин финала «Большого шлема». Очень жалко, что они встречаются в полуфинале. Оба игрока находятся в хорошей форме. Медведев должен показать все свои способности, чтобы победить Джоковича. Даня — один из немногих, кто за последние три-четыре года обыгрывал Новака три или четыре раза».

Битва двух экс первых ракеток мира должна была стать настоящим украшением турнира. И действительно, теннисисты подарили зрителям множество потрясающих розыгрышей, феерических ударов и бурю эмоций. Первые четыре гейма теннисисты чётко держали свои подачи, пока у Новака не случился небольшой провал. Даниил сделал брейк под ноль и повёл – 3:2, однако удержать преимущество не сумел – Джокович тут же отыгрался – 3:3. Но россиянина это не смутило, он проявил настойчивость и снова забрал чужую подачу – 4:3. Этого хватило Медведеву, чтобы выиграть первую партию – 6:4. Во втором сете у теннисистов практически не было шансов на чужой подаче. Они играли очень собранно, пресекая почти все попытки соперника добраться до брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка, в котором у Новака было два сетбола, и он смог дожать соперника – 7:6 (8:6). На переходе Даниил неожиданно подошёл к Новаку, что-то ему стал говорить, а потом пожал судье на вышке руку и снялся с матча. 4:6, 7:6, отказ – с таким счётом Новак Джокович завершил этот матч и стал вторым финалистом.

После матча, давая интервью на корте, Джокович не мог долго подобрать слова: «Я до сих пор в шоке от того, что Даниил снялся. И в первом, и во втором сете он играл лучше меня. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьёзно». Так Даниил Медведев неожиданно снялся с турнира в Астане, взяв один сет у 21-кратного чемпиона «Шлемов». Воскресный финал разыграют Новак Джокович и Стефанос Циципас.