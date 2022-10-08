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Ига Свёнтек обыграла Екатерину Александрову и вышла в финал турнира в Остраве

Ига Свёнтек обыграла Екатерину Александрову и вышла в финал турнира в Остраве
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал хардового турнира в Остраве (Чехия), в трёх сетах обыграв россиянку Екатерину Александрову. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена».

Свёнтек одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. На счету Александровой пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Свёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

В финале Свёнтек встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в полуфинале обыграла Елену Рыбакину.

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.

Острава. 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 17:50 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 4
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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