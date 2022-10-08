Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой от Ализе Корне в полуфинале турнира в Монастире

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) уступила представительнице Франции Ализе Корне (37-й номер мирового рейтинга) в полуфинале нового хардового турнира категории WTA-500 в Монастире (Тунис). Встреча прошла на центральном корте Теннисного клуба Монастира.

Кудерметова проиграла матч со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Вероника Кудерметова — Ализе Корне:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В финальном матче Ализе Корне сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, которая в полуфинале обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира в Монастире составил $ 251 750. Финал состоится 9 октября.