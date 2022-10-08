Видеообзор победы Иги Свёнтек над Екатериной Александровой в 1/2 финала турнира в Остраве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал хардового турнира в Остраве (Чехия), в трёх сетах обыграв россиянку Екатерину Александрову. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена».

Свёнтек одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Ига Свёнтек — Екатерина Александрова:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В финале Свёнтек встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в полуфинале обыграла Елену Рыбакину.

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.