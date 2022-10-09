Мама Стефаноса Циципаса высказалась о конфликтах сына с Медведевым и Кирьосом

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама Стефаноса Циципаса, высказалась о напряжённых отношениях сына с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым.

«Скажу, что это не было обидно. Матч был очень нервный, близкий по счёту. Потому что тогда мы вдвоём съездили, сделали операцию на локте со Стёпой. Я видела, в какой он ситуации был и как восстанавливался — сколько это ему стоило. Были рады, что он вообще играет на AО. И тот факт, что он дошёл до полуфинала. Даже не поехала, смотрела по ТВ, потому что я знала, что он не готов был по всем показателям. Ведь в ноябре у него была операция, в январе надо уже играть турниры. Операция удачно сложилась.

Что сейчас между ними? Думаю, особенно уже ничего нет. Даниил такой человек по характеру: если ему что-то не нравится, он долго держать в себе не будет. Он во многих вещах высказывает своё мнение. Стёпа больше интроверт, хотя сложно по нему сказать. Ему пришлось в силу своей профессии стать экстравертом. У него нет таких чувств ни к кому отрицательных. Единственный, может, человек, кто приводит его в состояние полного замешательства — это Ник Кирьос. Стёпа всё же в спортивной семье вырос. У него дед — олимпийский чемпион по футболу. И есть какие-то вещи в спорте, которые нельзя не учитывать. То есть уже 100 лет прошло, как существует олимпийское движение. И вот за 100 лет никто не посягал на это. И вот только Ник решил: правила для него — не правила. А уж в теннисе, тем более. Теннис — очень чопорный вид», — сказала Сальникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.