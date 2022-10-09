Эжени Бушар опубликовала фото в розовом бикини

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она позирует в розовом бикини.

«У меня было самое удивительное лето. Ценю каждого, кто был его частью», — подписала фото Бушар.

Фото: из личного архива Эжени Бушар

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона – 2014, в котором она проиграла чешке Петр Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар (WC) находится в Бухаресте (Румыния), где пройдёт турнир категории WTA-250. В первом круге канадка сразится с украинкой Ангелиной Калининой (2).