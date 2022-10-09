Польский: в 2018 году Тарпищев сказал, что не считает Рыбакину перспективным игроком

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана (КТФ) Юрий Польский ответил, какие льготные условия организация предлагает российским игрокам при переходе.
«Важно подчеркнуть, что почти все ребята, которые к нам приходили, не были суперзвёздами тенниса. Если брать Елену Рыбакину, то в 2018 году Шамиль Тарпищев сказал, что не считает её перспективным игроком. Они были в шаге от того, чтобы закончить с теннисом. Там и Александр Бублик никакого финансирования со стороны Федерации тенниса России не получал. Они тоже были в конфликтных отношениях. В этом плане мы не забираем лучших. Россия сильна талантами, но мы не пытаемся здесь с кем-то конкурировать. Когда видим, что у ребят есть сложности, когда они хотят к нам перейти — это такой диалог — мы их поддерживаем», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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