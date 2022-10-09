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Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере

Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более $ 355 тыс. Для него это четвёртый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.

Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:

Джимми Коннорс (США) – 109.
Роджер Федерер (Швейцария) – 103.
Иван Лендл (Чехия, США) – 94.
Рафаэль Надаль (Испания) – 92.
Новак Джокович (Сербия) – 90.

По ходу соревнований в Астане Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева (снялся).

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