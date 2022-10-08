«Он как стена, всё достаёт». Джокович признался, что ему помогла травма Медведева

Стефанос Циципас и Новак Джокович разыграют титул Astana Open. Матч —завтра! Грек вышел в шестой финал в сезоне, серб поспорит за четвёртый трофей — и это учитывая бан на двух ТБШ.

«Важную роль сыграет движение»

Стефанос первым закончил матч с Андреем Рублёвым и мог наблюдать за противостоянием двух экс-первых ракеток мира — о будущей битве он рассуждал, ещё не зная соперника. Но так как стиль обоих — и Новака, и Даниила — похож, говорить о тактических манёврах было проще.

«Большую роль сыграет моё движение. На задней линии я могу конкурировать с ними обоими, а еще я могу выходить к сетке. Один из этих ребят тоже может, а вот второй — не особо. Главное будет стабильно подавать, вести розыгрыши, входить в корт».

Стефанос Циципас Фото: федерация тенниса Казахстана

Но статистика не за Циципаса. Финал в Астане станет девятым в его карьере на уровне ATP 500. Все восемь предыдущих он проиграл.

«Готовиться буду так же, как и к любому матчу. Не повезло проиграть все предыдущие на этом уровне, но в двух-трех я был очень близок к победе: помню, в одном был брейк-пойнт в последнем гейме, в другом я подавал на матч. Не сказал бы, что в каком-то из тех финалов меня зажало. В целом, я по-прежнему рад выйти в финал и не чувствую никакого давления. До финалов доходят лучшие игроки недели, и для меня это дополнительная мотивация выйти и показать свой лучший теннис».

«Медведев был лучше сегодня»

Путь к финалу Ноле выдался куда драматичнее: отказ соперника из-за травмы едва кого-то делал счастливее и увереннее в своих силах. Тем более если этот соперник раскатывал тебя по задней почти два сета. Так что травма, о которй Даня объявил на пресс-конференции, возможно, стоила ему титула — уровень россиянина признал сам Джокович.

«Жаль Даниила, людей, которые хотели посмотреть эту битву. Очень надеюсь, что у Даниила не очень серьёзная травма. Он боец и отличный соперник. Был удивлён, ведь под конец второго сета было очевидно, что это не тот конец, который заслуживал матч. Мы продемонстрировали два великолепных сета. Наверное, скажу, что он был лучше сегодня. Но я держался, сохранял боевой настрой, пытался найти пути решения, чтобы выиграть. Не думаю, что он прекратит матч, если не почувствует, что не может продолжить».

Новак не скупился на комплименты в адрес россиянина, хотя странно, что его удивляет стиль Даниила – именно так Медведев взял US Open-2021.

Даниил Медведев и Новак Джокович Фото: федерация тенниса Казахстана

«Он выглядел абсолютно нормально. Разве что последние семь-восемь розыгрышей, может, двигался чуть медленнее. Но всё равно я в шоке. Я был готов биться за третий сет. Когда мячи распушились, и ими стало труднее забить, мы много играли укороченными. Его невозможно пробить – он как стена, все достаёт. Про меня тоже соперники говорили такое. А теперь я понимаю, каково это – когда на противоположной стороне корта не ошибаются и за каждое очко заставляют бороться».

Объяснил серб и инцидент с ракеткой, которая неожиданно оказалась на коленях болельщиков первого ряда.

«У меня не было флешбеков, но я прошу прощения, хорошо что ракетка ни в кого не попала, у меня не было намерения кидать ракетку, она просто выскользнула из руки, я хотел как бы кинуть ее на в корте чтобы достать мяч, который уже прошел мимо меня, это было в первый раз когда на протяжении недели я показал такую реакцию и в сегодняшнем матче, да, это определенно было нехорошо, хорошо что никого не задело и судья выдал предупреждение, это было его мнение, не сказал бы что я полностью его понимаю, потому что это было в первый раз, но я уважаю его решение, и хорошо что все закончилось хорошо».

Закончил Новак пресс-конференцию свежим релизом — до фильма Джоковича осталось совсем недолго.

«Работаю над документальным фильмом, он должен выйти в скором времени, точно не знаю когда, но надеюсь в течение шести следующих месяцев, книгу тоже планирую, первая была о моём питании и переменах, которые я совершил, она была успешна и даже сегодня люди покупают её и читают, что круто после десяти лет, в общем проекту книги тоже буду посвящать время, это проект состоится».