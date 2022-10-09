Захарова, Аванесян, Блинкова, Рахимова успешно прошли квалификацию на турнир в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Анастасия Захарова (179-я в рейтинге WTA), Элина Аванесян (126-я в рейтинге WTA), Камилла Рахимова (123-я в рейтинге WTA), Анна Блинкова (137-я в рейтинге WTA) успешно прошли квалификацию на турнир в Клуж-Напоке (Румыния).

Анна Захарова во втором круге квалификации обыграла румынку Александру Игнатик со счётом 6:4, 6:1. Элина Аванесян одержала победу в матче с немкой Тамарой Корпач со счётом 6:4, 7:5. Анна Блинкова уверенно разобралась со шведкой Мирьям Бьёрклунд со счётом 6:2, 6:2. Соперница Камиллы Рахимовой француженка Осеан Доден снялась с матча в первом сете при счёте 5:2 в пользу россиянки.

В квалификации также принимали участие россиянки Анастасия Гасанова и Оксана Селехметьева, однако теннисистки потерпели поражения в первом круге.