Захарова, Аванесян, Блинкова, Рахимова успешно прошли квалификацию на турнир в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Анастасия Захарова (179-я в рейтинге WTA), Элина Аванесян (126-я в рейтинге WTA), Камилла Рахимова (123-я в рейтинге WTA), Анна Блинкова (137-я в рейтинге WTA) успешно прошли квалификацию на турнир в Клуж-Напоке (Румыния).
Анна Захарова во втором круге квалификации обыграла румынку Александру Игнатик со счётом 6:4, 6:1. Элина Аванесян одержала победу в матче с немкой Тамарой Корпач со счётом 6:4, 7:5. Анна Блинкова уверенно разобралась со шведкой Мирьям Бьёрклунд со счётом 6:2, 6:2. Соперница Камиллы Рахимовой француженка Осеан Доден снялась с матча в первом сете при счёте 5:2 в пользу россиянки.
В квалификации также принимали участие россиянки Анастасия Гасанова и Оксана Селехметьева, однако теннисистки потерпели поражения в первом круге.
- 9 октября 2022
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