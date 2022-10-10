Дарья Касаткина обогнала Арину Соболенко в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина обошла белоруску Арину Соболенко и вышла на шестое место.
Также свои позиции улучшили россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Кудерметова отыграла одно место и стала девятой, Александрова поднялась с 20-й на 18-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 10 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9865 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2885.
7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606.
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 2537…
18 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…
22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806…
43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1046…
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