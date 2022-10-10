Дарья Касаткина обогнала Арину Соболенко в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина обошла белоруску Арину Соболенко и вышла на шестое место.

Также свои позиции улучшили россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Кудерметова отыграла одно место и стала девятой, Александрова поднялась с 20-й на 18-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 10 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9865 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.

6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2885.

7 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.

9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606.

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 2537…

18 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1910…

22 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806…

43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1046…

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